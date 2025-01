Italiano: Roma vence a Lazio no Dérbi da Capital

ROME, ITALY - JANUARY 05: Lorenzo Pellegrini of AS Roma celebrates an opening goal during the Serie A match between Roma and Lazio at Stadio Olimpico on January 05, 2025 in Rome, Italy. (Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images) / Crédito: Marco Rosi - SS Lazio

Jogando no mítico estádio Olímpico, a Roma venceu o Dérbi da Capital contra a Lazio, neste domingo (5), pela 19ª rodada do Campeonato Italiano. Pellegrini e Saelemaekers fizeram os gols da vitória por 2 a 0, fazendo os Gialllorossi chegarem ao quarto jogo seguido sem derrota. A Lazio, por sua vez, praticamente dá adeus ao título, já que fica a nove pontos do líder Napoli. LEIA MAIS: Inter de Milão x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O jogo A Roma mostrou ao que veio logo cedo. Kone fez Provedel trabalhar logo aos 2′. Do lado esquerdo da área, ele cortou para a direita e soltou um canudo, com o arqueiro fazendo uma linda ponte para evitar o primeiro gol do jogo.

Aos 10′, porém, não deu para Provedel. Em rápido contra-ataque Pellegrini recebeu próximo à meia-lua e, com um belo chute colocado, mandou no ângulo para abrir o placar e levar a torcida romanista à loucura. Sete minutos depois, 2 a 0. Saelemaekers disparou sozinho pela direita após passe de Dybala, invadiu a área e chutou. No rebote do goleiro, ele mesmo mandou para o gol vazio. Na volta para a etapa final, a Lazio tentou acordar com duas mudanças. Logo no primeiro lance, Svilar evitou gol em chute forte de Castellanos. A insistência era grande, com inúmeros cruzamentos à área da Roma. A mira, no entanto, não estava muito afiada, com a Lazio saindo sem marcar e chegando ao terceiro jogo seguido sem vitória no estádio Olímpico.

Nos acréscimos, cenas lamentáveis. Jogadores das duas equipes se aglomeraram na área técnica de Claudio Ranieri após suposta agressão de Castellanos a um jogador da Roma. Depois de dois minutos de discussão, o árbitro Marco Guida expulsou o argentino da Lazio com vermelho direto. Próximos passos A Roma terá dois compromissos pelo Campeonato Italiano antes de atuar pela Liga Europa, no dia 23. As partidas são contra o Bologna, no próximo domingo (12), fora de casa, e Genoa, dia 17, em casa. Pela competição europeia, o adversário é o AZ Alkmaar, na Holanda. Com a vitória deste domingo, o time do técnico Claudio Ranieri segue em décimo, mas agora com 23 pontos – 12 a menos que o rival da capital. A Lazio tem 35 pontos e estaciona na quarta posição, podendo perder tal posto para Juventus e Fiorentina, que possuem um jogo a menos. Os Biancocelesti encaram Como, na sexta (10), e Verona, dia 19, antes de enfrentarem a Real Sociedad também pela Liga Europa, no dia 23, em Roma.