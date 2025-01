Fora dos planos, Philipe Sampaio tem proposta para deixar Botafogo

Zagueiro voltou de empréstimo do Atlético Goianiense, mas não faz parte do Alvinegro para esta temporada

Fora dos planos do Botafogo para a temporada, o zagueiro Philipe Sampaio, que voltou do empréstimo para o Atlético Goianiense, despertou interesse de três clubes e tem proposta de um deles, de acordo com o “Lance!”.

O zagueiro foi o primeiro reforço da SAF no Botafogo. Porém, não teve muitas oportunidades e logo depois foi emprestado para o Molenbeek, da Bélgica, clube do mesmo grupo de John Textor, acionista majortirário da Saf do Alvinegro.

Sem espaço, o Glorioso emprestou novamente Philipe em agosto de 2024, quando ele foi reforçar o Atlético Goianiense. Agora, o jogador retornou do empréstimo e segue fora dos planos do clube carioca para esta temporada. Aliás, o atleta não está nem com o elenco que se prepara para disputar as cinco rodadas iniciais do Campeonato Carioca. O elenco principal se reapresenta no dia 14 de janeiro.

Vale ressaltar que o zagueiro tem contrato com o Botafogo até o dia 30 de junho desde ano e, portanto, já pode assinar um pré-contrato com outro clube e se transferir de graça no meio do ano.