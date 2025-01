Fluminense e Liverpool assinam documentos para a transferência de goleiro

O Tricolor terá 60% dos direitos do goleiro, formado em Xerém. O clube inglês manterá 40%. A transferência. aliás, será sem custos para o Fluminense. Pesou também a vontade do arqueiro voltar ao seu time de origem.

O jogador não chegou a jogar profissionalmente pelo Liverpool, atuando apenas nas equipes inferiores dos Reds. Assim, foi emprestado ao Macclesfield-ING, St. Patrick-IRL e Livingston-ESC. O primeiro empréstimo se deu em 22/23, quando atuou um jogo, estreando profissionalmente.

O segundo, para os irlandeses, foi em 2024. Por lá, atuou cinco partidas no time principal. No Livingston, porém, fez somente dois jogos. Nascido em 2022, o jogador chegou aos dez anos no Fluminense, começando a carreira no futsal. Promissor, o arqueiro conquistou o Mundial Sub-17 com a Seleção em 2019. Pitaluga era reserva de Matheus Donelli na ocasião.

Pitaluga era o goleiro do time-base da “Geração de Ouro”, mesma geração de Xerém que revelou Calegari, Luan Freitas, André, Martinelli, Luiz Henrique, Marcos Paulo e João Pedro. Agora, ele chega nas laranjeiras para ser o reserva imediato de Fábio. O Fluminense chegou a negociar com Lucas Arcanjo, do Vitória, para ser este substituto do titular, mas as negociações melaram.