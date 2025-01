Flamengo goleia o Cruzeiro-PB em estreia pela Copinha

Sem sustos, Rubro-Negro aplica 5 a 0 sobre o time de Itaporanga, neste domingo, e assume liderança do grupo 23 da competição de base / Crédito: Jogada 10

Sem sustos, o Flamengo estreou a Copinha com o pé direito. Na tarde deste domingo (5), o Rubro-Negro não tomou conhecimento e goleou o Cruzeiro-PB por 5 a 0, no estádio Nogueirão, pela primeira rodada do grupo 23 da competição de base. Felipe Lima, Pedro Lemos, Douglas Telles, Germano, de pênalti, e Ryan Roberto marcaram para os cariocas. Com o resultado, o Flamengo ultrapassa o Zumbi e assume a liderança do grupo, com três pontos, mas com saldo de gols maior (cinco contra dois). Do outro lado, o Cruzeiro-PB amarga a derrota e está na lanterna da competição.

O Jogo O Flamengo foi superior do início ao fim do primeiro tempo. Antes dos 15 minutos, os garotos do Ninho já ganhavam a partida por 2 a 0. Aos seis, o atacante Felipe Lima aproveitou a boa jogada de Bill e abriu o placar. O time de Raphael Bahia seguiu pressionando e achou o segundo gol, com o zagueiro Pedro Lemos. O defensor marcou após bate e rebate dentro da área. Depois disso, o Rubro-Negro não sufocou o Cruzeiro-PB, que não conseguiu imprimir contra-ataques. No entanto, o Fla foi efetivo e achou o terceiro após boa jogada de Joshua, e Douglas Telles ampliou ainda mais a diferença.

Na segunda etapa, o Flamengo, portanto, manteve o mesmo ímpeto e conseguiu ampliar a diferença no marcador. O time ficou a maior parte do jogo no campo de ataque e sem dar chances ao adversário. Aos 15 minutos, Bill invadiu a área, tocou para Fred, que recebeu a falta de Gabriel e caiu na área. O árbitro, ou seja, marcou pênalti. Na cobrança, Germano cobrou como manda o figurino e fez o quarto do Rubro-Negro. Promessa do Flamengo também deixa o dele Nos minutos finais, o Fla controlou e teve calma para ampliar a diferença. A promessa, de 16 anos, Ryan Roberto começou no banco de reservas e entrou na etapa final após pedido dos torcedores. O garoto marcou o quinto do jogo após bola sobrar dentro da área e arriscar um belo chute. Depois disso, os torcedores comemoraram demais o gol da joia. O atacante, aliás, é visto com muito potencial internamente. Ex-Athletico-PR, ele tem vínculo até 2027, com multa para o exterior de 50 milhões de euros (R$ 316 milhões). Em 2024, ele se destacou na conquista da Adidas Cup no Ninho do Urubu. Além disso, também em 2023, o garoto foi convocado pela primeira vez para a Seleção de base.