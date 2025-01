Cruzeiro faz nova proposta ao Flamengo por Fabrício Bruno

O Cruzeiro segue em busca da contratação do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo . O clube mineiro aumentou a oferta em relação à primeira proposta e tem chance de contratar o jogador, que pode nem se reapresentar no dia 8 de janeiro com o elenco principal. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Agora, o Cruzeiro ofereceu 7 milhões de euros por 70% de maneira fixa mais 800 mil euros em bônus por metas. Assim, a operação pode chegar a quase R$ 51 milhões, e o Fla manteria 30% do atleta. O clube mineiro pretende fazer o pagamento em três parcelas. A nova oferta, aliás, já está na mesa da diretoria carioca. A proposta inicial foi em torno dos 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões, pela cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta.

O técnico Filipe Luís, aliás, não conta com o zagueiro. Ou seja, aceita perder Fabrício de seu elenco. Antes de Filipe ser efetivado como treinador rubro-negro, Fabrício Bruno era titular com Tite, mas agora virou reserva para Léo Ortiz e Léo Pereira. Caso o atleta deixe a Gávea, o Fla irá ao mercado em busca de uma reposição.

Revelado nas divisões de base do Cruzeiro, passou por clubes como Chapecoense e Red Bull Bragantino antes de chegar ao Flamengo, em fevereiro de 2022. Desde sua chegada ao Rio de Janeiro, disputou 148 partidas, com seis gols e três assistências. Além disso, conquistou títulos expressivos, como a Copa Libertadores em 2022 e duas Copas do Brasil, uma em 2022 e outra em 2024.

Zagueiros no elenco

O Flamengo tem apenas quatro zagueiros no elenco profissional: Léo Pereira, Léo Ortiz, Cleiton e Pablo, que retornou de empréstimo do Botafogo e será avaliado pela comissão técnica. Além deles, Iago e João Victor, do sub-20, figuram como opções.