Após usar terceiro goleiro, Tottenham anuncia reforço para a posição

Em meio a má fase na Premier League, o Tottenham anunciou um novo reforço para a sua meta. O goleiro tcheco Antonin Kinský chegou ao clube londrino para reforçar a posição que sofre com uma sequência de lesões, enquanto os Spurs não vencem há quatro jogos no campeonato inglês.

No final de novembro, Guglielmo Vicario, titular na posição, fraturou o tornozelo na goleada de 4-0 para cima do Manchester City. Fraser Forster o substituiu ao longo do mês de dezembro. Entretanto, o goleiro foi cortado por lesão da partida contra o Newcastle, no último sábado (04). Com isso, Brandon Austin, terceira opção da posição, teve que começar como titular.