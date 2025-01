André Jardine recusa o Botafogo e escolhe ficar no México

Plano A do Glorioso para substituir Artur Jorge, treinador decide ficar no América-MEX e adia retorno ao Brasil

André Jardine não será o novo técnico do Botafogo. O treinador confirmou, em entrevista ao desembarcar na Cidade do México, que decidiu permanecer no América-MEX e que recusou a oferta do Glorioso para assumir o comando da atual equipe campeão brasileira e da Libertadores.

“Tudo certo, voltando ao trabalho, muito motivado. Creio que está semana resolveremos tudo com o América e faremos uma coletiva com o América mas organizada para não falar tão rapidamente”, disse André Jardine.

Nos últimos dias André Jardine teve um encontro com John Textor, dono da SAF do Botafogo. Apesar do encontro positivo e de ficar seduzido com os valores, o treinador optou por permanecer com seu trabalho no México. Assim, o Glorioso segue sua busca por um novo técnico após perder seu ”plano A”.

André Jardine dirigiu o América-MEX em 87 jogos, com 50 vitórias, 21 empates e 16 derrotas. O Botafogo oferece um contrato de dois anos para o treinador, com salário maior, mas nem assim conseguiu seduzir o técnico.

André Jardine vem se tornando um dos grandes técnicos do América-MEX. Afinal, por lá é ídolo após conquistar seis títulos com a mítica equipe mexicana. Conquistou duas vezes o Apertura (2023 e 2024), uma vez o Clausura (2024), além do torneio Campeão dos Campeões, Campeones Cup e Supercopa do México – estes últimos em 2024.