Vini Jr, expulso em Mestalla, poderá jogar na Copa do Rei

A expulsão de Vini Jr em Mestalla com cartão vermelho direto por uma agressão ao goleiro do Valencia, Dimitrevski, tomou conta das manchetes do futebol europeu na última sexta-feira (3), principalmente na Espanha. Mesmo assim, o brasileiro pode entrar em campo com a camisa do Real Madrid na próxima segunda-feira (6), pela quarta rodada da Copa do Rei, contra a Deportiva Minera, quando o clube merengue estreia na competição.

Isto porque ainda não se sabe quando o Comitê de Competição, responsável por decidir a punição pelo cartão vermelho, irá se reunir para tratar do assunto. Durante este sábado (4), especulou-se que o comitê poderia se reunir até domingo (5), mas, segundo informações da imprensa espanhola, a reunião deve ocorrer somente na próxima terça-feira (7). Até lá, o Real Madrid tem prazo para apresentar sua defesa.