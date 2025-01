São Paulo anuncia a contratação da lateral Bruna Calderan

Jogadora é natural de Sananduva, Rio Grande do Sul, e chega do Palmeiras, com contrato até 31 de dezembro de 2026: 'Feliz com novo desafio' / Crédito: Jogada 10

O São Paulo anunciou, neste sábado (4), a contratação da lateral-direita Bruna Calderan, de 28 anos. A jogadora é natural de Sananduva, Rio Grande do Sul, e chega do Palmeiras, com contrato até 31 de dezembro de 2026. “Eu estou muito feliz com esse novo desafio. O São Paulo é um clube gigante e eu tenho certeza que vai ser um grande ano para a gente. Estou chegando para somar e quero poder ajudar a equipe da melhor maneira possível”, comentou a nova defensora do Tricolor.

"As minhas expectativas são as melhores possíveis. A gente tem três competições muito importantes e espero, juntamente com o elenco e com todo o staff, conseguir fazer história dentro do clube", completou.

Bruna, aliás, nasceu em Sananduva, no Rio Grande do Sul, e começou sua carreira no futsal, sendo a única menina a jogar com meninos. Depois, foi para o Iranduba, no Amazonas, onde migrou para o futebol de campo. Bruna foi eleita a “melhor lateral-direita” em 2020 e 2021 no Craque do Brasileirão e ganhou a Bola de Prata em 2021. Além disso, ela entrou na seleção das “onze melhores jogadoras sul-americanas” pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol. Por fim, ela conquistou os títulos do Campeonato Catarinense (2017, 2018, 2019), Campeonato Paulista (2022 e 2024) e da Libertadores (2022).