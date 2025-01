Santa Cruz perde em casa e está eliminado na Copa do Nordeste

Apesar do apoio de mais de 30 mil no Arruda (que está em obras), pernambucanos frustram a torcida. Perdem para o Treze por 2 a 1 / Crédito: Jogada 10

O Santa Cruz segue decepcionando a sua torcida. O time, que desde que terminou a sua participação no Pernambucano-2024, em março, jogou apenas um amistoso em dez meses (perdeu para o CSA por 1 a 0, em dezembro), foi a campo neste sábado, 4/1, em seu estádio, o Gigante do Arruda, em Recife, pela primeira rodada eliminatória da Copa do Nordeste. Perdeu por 2 a 1, mesmo com o apoio de 20.518 torcedores (renda de R$ 860.380,00). Assim, já está eliminado da competição. Um vexame para a sua apaixonada torcida, uma das maiores do Nordeste, que segue vendo o time acumular fracassos. Wandson e Van marcaram para os paraibanos. O gol do time da casa foi de Thiaguinho.

Com isso, restará ao Santinha apenas o Pernambucano, quando terá de fazer grande campanha para abocanhar vaga na Série D do Brasileiro ou passará mais um ano inativo por nove meses, sem divisão. Mas o Treze avança à segunda eliminatória, que valerá quatro vagas para a fase de grupos da Copa do Nordeste, que já tem 12 times pré-qualificados (veja a lista mais abaixo).

Briga entre torcedores do Santa Cruz e do Sport em Recife Santa Cruz mal; Treze na frente O Santa Cruz fez um primeiro tempo decepcionante. Afinal, perdeu o meio de campo para o Treze e viu o rival criar três chances claras com Wandson. Nas duas intervenções, o goleiro Deivity, que fez boa estreia no Tricolor pernambucano, com duas boas defesas. Contudo, aos 34, Wandson escorou bem um cruzamento e colocou o time paraibano em vantagem. No segundo tempo, o treinador Itamar Schülle – na terceira passagem pelo clube e vindo do titulo da Série D do Brasileiro-2024 com o Retrô-PE, colocou o atacante Thiaguinho no lugar de Douglas Skillo. E foi ele quem empatou o jogo. João Pedro encontrou Thiaguinho, que, colocado para finalizar, deixou tudo igual. Contudo, aos 23, aos chuveirinho, a bola sobrou para o zagueiro Van que mandou a bomba sem chance para Deivity. Assim, o Treze voltava a ficar na frente. Nos acréscimos, o Santa quase empatou com Matheus. Mas a bola não entrou. Time eliminado.