Palmeiras anuncia renovação de quatro atletas do futebol feminino

O Palmeiras anunciou, na tarde deste sábado (4), a extensão de contrato de quatro atletas do futebol feminino. São elas: Fe Palermo, Giovanna Campiolo, Pati Maldaner e Poliana. As jogadoras assinaram por mais uma temporada com o Alviverde.

Em 2024, as defensoras conquistaram o Campeonato Paulista com o Verdão, com direito à vitória sobre o rival Corinthians, nos pênaltis, na grande final. Agora, podem levantar mais taças com o clube em 2025.