Fluminense empresta lateral-direito para o Guarani

Lucas Justen, de 21 anos, defenderá as cores do Bugre em 2025; jovem fez cinco jogos como profissional em 2024

O Fluminense acertou mais uma saída para 2025. O lateral-direito Lucas Justen, de 21 anos, acertou com o Guarani, time de Campinas e que disputará a Série C do Brasileirão.

A informação é do “ge”, em publicação deste sábado (4). O jogador ficará por empréstimo até o fim do ano. Antes dele, Diogo Barbosa, Marquinhos, Felipe Alves, Felipe Melo e Lucumí saíram da equipe tricolor.