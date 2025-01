Flamengo terá reunião com psicólogo que deixou o Botafogo

Sem psicólogo desde 2019, Rubro-Negro busca recuperar atuação da área dentro do clube com Paulo Ribeiro em 2025

Depois de seis anos, o Flamengo pode voltar a ter um psicólogo no clube. A nova diretoria, sob o comando do presidente Bap, marcou reunião para segunda-feira com o psicólogo Paulo Ribeiro, que saiu do Botafogo. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

LEIA MAIS: Flamengo começa a reorganizar o departamento médico