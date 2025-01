Corinthians se posiciona sobre acidente de Garro, que teve vítima fatal

Timão emite nota oficial sobre o caso, está em contato com o advogado do jogador e acompanha as investigações

O Timão confirmou que o atleta prestou depoimento e não ficou preso pelas autoridades. Além disso, o clube também informou que Fabinho Soldado, executivo de futebol, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, estão em contato com o advogado de Rodrigo Garro. A dupla, aliás, acompanha as investigações.

O Corinthians se posicionou de forma oficial sobre o acidente de trânsito que envolveu Rodrigo Garro , jogador do clube. O caso teve uma vítima fatal e ocorreu na Argentina, durante a madrugada deste sábado (4). O clube ressaltou que acompanha as investigações.

Garro prestou os primeiros depoimentos, foi liberado e já está em sua casa. O executivo de futebol, Fabinho Soldado, e o diretor de negócios jurídicos, Vinicius Cascone, fizeram contato com os advogados e familiares do atleta e manterão contato para mais informações.

O caso

Garro dirigia uma Dodge Ram e atropelou Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que viajava em uma motocicleta Guerrero 110. O jogador, aliás, testou positivo para ingestão de bebida alcoólica e não teve ferimentos graves. Neste momento, a investigação, afinal, é conduzida como homicídio culposo (quando não há intenção de matar). No entanto, as condições podem mudar de acordo com as provas recolhidas.

