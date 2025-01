Barcelona goleia Barbastro em estreia na Copa do Rei

Com time misto, Lewandowski marca duas vezes e comanda vitória do Barça sobre equipe da quarta divisão espanhola / Crédito: Jogada 10

O Barcelona confirmou o favoritismo e está classificado para a próxima fase da Copa do Rei. Neste sábado (4), o Barça goleou o Barbastro por 4 a 0, em sua estreia no torneio mata-mata. O técnico Hansi Flick mandou a campo um time misto e o artilheiro Lewandowski, com dois gols marcados, comandou a vitória do Barça sobre a equipe da quarta divisão espanhola. Além do atacante polonês, Eric García e Pablo Torre completaram o triunfo. A partida deste sábado marcou o retorno do zagueiro uruguaio Ronald Araujo, recuperado da lesão sofrida em julho, na Copa América, e a estreia do goleiro polonês Szczesny, que já estava aposentado, mas aceitou a proposta do time catalão para reforçar o setor após a contusão de Ter Stegen.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Além disso, o jogo foi um reencontro entre as duas equipes que se enfrentaram ano passado pela mesma fase da Copa do Rei. Na ocasião, o Barcelona, então dirigido por Xavi, venceu apertado por 3 a 2.

LEIA MAIS: Vini Jr, expulso em Mestalla, poderá jogar na Copa do Rei Barbastro x Barcelona O Barcelona controlou as ações no primeiro tempo e encaminhou a vitória ainda nos primeiros 45 minutos, com gols de Eric García e Lewamdowski. Por outro lado, o Barbastro conseguiu a primeira e única finalização somente após a primeira meia hora, com chute de fora da área, mas o goleiro Szczesny defendeu sem dificuldades.