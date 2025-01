Atlético de Madrid vence Marbella e avança na Copa do Rei

Colchoneros estreiam no torneio com o pé direito e chegam a 13 vitórias consecutivas na temporada

O Atlético de Madrid está classificado para a próxima fase da Copa do Rei. Apesar da vitória simples neste sábado (4), os Colchoneros bateram o Marbello por 1 a 0, da quarta divisão espanhola, sem grandes dificuldades em sua estreia na competição. Griezmann foi o grande destaque da partida e garantiu o triunfo para o time comandado pelo técnico Diego Simeone ainda na primeira etapa. Assim, o Atléti chegou à 13ª vitória consecutiva na temporada, somando todas as competições.

No entanto, mesmo com a grande fase, o Atléti é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com dois pontos a menos que o Real Madrid. Agora, a equipe terá uma semana cheia de treinamento e volta a campo somente no próximo domingo (12).

Marbella x Atlético de Madrid

Sem grandes dificuldades, o Atlético controlou as ações no primeiro tempo e o grande destaque foi Griezmann. O francês chamou a responsabilidade e praticamente todas as jogadas dos Colchoneros passaram por seus pés. Dessa maneira, o capitão abriu o placar aos 16 minutos e garantiu a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Por outro lado, o Marbella tentou levar perigo em jogadas de bola parada, mas pouco assustou o gol defendido por Oblak.