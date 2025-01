Artur Jorge dá adeus ao Botafogo: ‘Sua estrela vai me acompanhar por toda vida’

Técnico deixou o Glorioso ao assinar rescisão contratual em comum acordo. Português fechou com o Al-Rayyan, do Qatar

“Termina hoje a minha ligação de trabalho com o Botafogo. Completado o primeiro ciclo dos dois que estavam previstos e por acordo comum fechamos como campeões, campeões do Brasil, país que tão bem me recebeu e onde as suas gentes me cobriram de amor e onde vivi a mais bela e intensa paixão pelo jogo da minha vida. Donos da Glória Eterna!! A inédita glória da América do Sul, a glória que chegou pelo compromisso, dedicação e seriedade que dediquei diariamente ao projeto que abracei. Eternamente grato a este gigante Botafogo e seguro de que a sua estrela, que hoje não mais é solitária, me acompanha por toda a vida!! Obrigado a todos, obrigado campeões!! Não há história sem coragem, por vezes até a de mudar de onde estamos bem!!”, detalhou Artur Jorge.

Após a confirmação da saída do Botafogo, Artur Jorge foi anunciado como técnico do Al-Rayyan, do Qatar, neste sábado (04) . Assim, o comandante português manifestou-se sobre a mudança de clube e principalmente agradeceu pela oportunidade no Glorioso e frisou o incentivo para encorajá-lo a deixar a zona de conforto.

Saída em comum acordo do Botafogo

O profissional assinou contrato com o novo clube que será válido até 2027. Além de liderar o Alvinegro na principal temporada de sua história, com a conquista dos dois títulos impactantes, o interesse concretizou-se pelo baixo valor da multa rescisória, segundo avaliação do Al-Rayyan. Entretanto, o clube do Oriente Médio não precisou desembolsar qualquer quantia. Afinal, o Botafogo e Artur Jorge chegaram a um acordo pela rescisão contratual, na última sexta-feira (03). Caso o comandante não cumprisse o acordo, o Alvinegro teria que receber três milhões de euros (pouco mais de R$ 19 milhões na cotação atual). Assim, como o montante é próximo da multa rescisória prevista em contrato, que era válido até o fim deste ano, as partes alcançaram um consenso.

O profissional abriria mão do valor que teria a receber do Glorioso e Al-Rayyan assumiria tal dívida. O treinador português já tinha um acordo com o clube catari desde o fim do ano passado e em declarações para a imprensa deixava o seu futuro em aberto. Ao todo, o técnico esteve à frente do Glorioso em 55 jogos, com 31 vitórias, 15 empates e nove derrotas, além dos títulos do Campeonato Brasileiro e Libertadores.

