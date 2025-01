Jogadores do Santos tem primeiro contato com o técnico Pedro Caixinha

O Santos se reapresentou nesta sexta-feira (03), no CT Rei Pelé, onde os jogadores tiveram o primeiro contato com o novo técnico, o português Pedro Caixinha. Ele assinou contrato por duas temporadas e chegou ao clube acompanhado dos auxiliares Pedro Malta e José Pratas, do preparador físico Guilherme Gomes e do preparador de goleiros José Belman.

No entanto, o dia não foi marcado apenas por novidades positivas. O clube anunciou o desligamento de importantes profissionais, como Alexandre Gallo, coordenador de futebol; Marcelo Fernandes, auxiliar técnico; Carlito Macedo, preparador físico; e Arzul, treinador de goleiros. Essas mudanças, portanto, evidenciam uma reformulação significativa no departamento de futebol.

Todavia, os jogadores também começaram a se adaptar às mudanças. O defensor Luan Peres, por exemplo, comentou sobre a chegada do novo comandante no Peixe e aproveitou para dar as boas-vindas.

“É um ano de renovação para o Santos, voltando para um lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Temos um treinador novo, com características modernas e intensidade de jogo. Isso é importante hoje em dia. Essa é a cara que o Santos tem que ter: um time que joga para frente, ofensivo. Com essa intensidade que ele já demonstrou para nós no vídeo, tenho certeza de que vai dar liga, e teremos um ano vitorioso, começando a partir de hoje”, afirmou o defensor.

Santos voltou a elite nacional

Por fim, o Santos se prepara para desafios importantes em 2025. O clube retorna à elite do Campeonato Brasileiro e disputará também a Copa do Brasil. Além disso, terá pela frente o Campeonato Paulista, torneio que não conquista desde 2016. A estreia será contra o Mirassol, no dia 16 de janeiro, marcando o início de uma temporada que promete ser decisiva para o futuro do clube.