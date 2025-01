Félix Torres anseia enfrentar clube do coração na Libertadores

A Libertadores 2025 nem começou, mas um nome do Corinthians , o zagueiro Félix Torres, já tem ideia de quem quer enfrentar na sequência do torneio. Isso porque, no caminho do Timão, o Barcelona de Guayaquil pode ser oponente em busca de vaga na fase de grupos.

“Como torcedor do Barcelona, é muito bom poder jogar esse jogo e encontrá-los novamente. Que vença o melhor”, destacou o defensor de 27 anos.

Para que tal duelo aconteça, o Timão precisa eliminar a Universidad Central, da Venezuela. Por sua vez, o Barcelona aguarda o adversário na segunda fase anterior as chaves que sai do confronto entre El Nacional-EQU e Blooming-BOL.

Atenção dividida?

Na primeira temporada defendendo o Alvinegro, Félix Torres viveu períodos de altos e baixos no aspecto técnico, algo que combina com os desempenhos do próprio Corinthians no ano. Mesmo assim, foram 52 jogos com a camisa do time paulista onde foi titular em 48 oportunidades.