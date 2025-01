Dudu mira construir ‘história bonita’ no Cruzeiro e ‘apaga’ polêmica

Saiba as primeiras palavras do atacante em apresentação na tarde desta sexta-feira (3), na Toca da Raposa II / Crédito: Jogada 10

O atacante Dudu foi apresentado oficialmente pelo Cruzeiro, na tarde desta sexta-feira (3), na Toca da Raposa II. O atacante ressaltou a volta para o clube onde começou a sua carreira e espera escrever uma nova história na Raposa. Além disso, o atacante também comentou sobre a parceria com Gabigol e situação polêmica do ano passado. “É uma honra estar de volta ao Cruzeiro, vestindo essa camisa. Era um menino com 12 anos quando cheguei na base e venho para dar continuidade. Se eu tenho história bonita no futebol é por conta do Cruzeiro que me abriu as portas. Tenho recebido muito carinho e espero fazer um grande ano no Cruzeiro e construiur uma história bonita”, disse Dudu em apresentação.

A polêmica Dudu também comentou sobre a situação que aconteceu no ano passado. O Cruzeiro chegou a anunciar a contratação de Dudu e o acordo com o Palmeiras, na janela do meio de ano de 2024, mas o atacante procurou a diretoria alviverde com a intenção de declinar da negociação, após aceitar os moldes propostos. Assim, ele seguiu no Palmeiras até o fim da temporada.

“Deus escreve coisas no momento certo e o momento certo é esse. O que ficou para trás ficou e hoje estou aqui. Se tivesse feito algo errado nao teria a confiaça da diretoria em me buscar. Quero olhar para a frente e pensar no melhor para o clube”, destacou. Parceria com Gabigol Dudu também comentou sobre a dupla que vai fazer com Gabigol. Os dois já tinham uma relação estreita e vão aumentar ainda mais a amizade. “Sempre falava com ele quando jogava contra e agora falamos pelo whatsapp. Gabi é um grande jogador e vai nos ajudar. Não somente eu e outros bons jogadores do plantel. Faremos o Cruzeiro mais forte. Vamos estar dando a vida para fazer o Cruzeiro forte para voltar aos títulos”, destacou.