Crystal Palace x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Premier League 2024/25. Neste sábado (4), Crystal Palace e Chelsea se enfrentam às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em clássico londrino válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. As equipes vivem situações distintas na tabela e buscam a vitória no dérbi para brigar por objetivos maiores na competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+ (streaming).