Cruzeiro anuncia a contratação de Eduardo, ex-Botafogo

O Cruzeiro anunciou, no fim da manhã desta sexta-feira (3), a contratação do meia Eduardo, ex-jogador do Botafogo. O atleta chega para um vínculo de uma temporada, com possibilidade de renovação automática por metas estabelecidas em contrato.

A contratação de Eduardo foi um pedido do técnico Fernando Diniz. O treinador tem planejamento para o meia que não renovou o seu contrato com o Botafogo. Eduardo, aliás, teve temporada que chamou atenção em 2023 com a camisa do alvinegro carioca.