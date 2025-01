Botafogo formaliza proposta por André Jardine

Segundo publicação desta sexta-feira (3) da ESPN, o Botafogo já formalizou a oferta, o que acontece três dias depois da entrevista realizada com o mandatário do clube. Não há, no entanto, valores divulgados até o momento. Ainda de acordo com a matéria, porém, o treinador não pensa em deixar o México no momento, apesar de gostar da conversa com o clube carioca.

O Botafogo já fez proposta para o técnico André Jardine, do América-MEX, para substituir Artur Jorge, de saída para o Al-Rayyan-QAT. O brasileiro, aliás, é o “plano A” do sócio majoritário da SAF do Glorioso, John Textor.

O Botafogo considera Jardine prioridade como substituto de Artur Jorge, campeão da Libertadores e do Brasileirão com o Fogão em 2024. Mesmo após os títulos e com a vaga no Mundial deste ano, o português aceitou proposta do futebol do Qatar. O Glorioso ainda não oficializou a saída de Artur Jorge, no entanto.

André Jardine vem se tornando um dos grandes técnicos do América-MEX. Afinal, por lá é ídolo após conquistar seis títulos com a mítica equipe mexicana. Conquistou duas vezes o Apertura (2023 e 2024), uma vez o Clausura (2024), além do torneio Campeão dos Campeões, Campeones Cup e Supercopa do México – estes últimos em 2024.