Atlético fará apresentação de Cuca e também evento detalhando finanças

A pré-temporada do Atlético começará no dia 9 deste mês. No entanto, antes disso, o clube realizará um evento para abordar suas finanças. Além disso, apresentará o novo técnico, Cuca, e detalhará a viagem para os Estados Unidos ainda em janeiro.

Na programação divulgada pelo clube, está prevista uma apresentação sobre as finanças da SAF. O evento ocorrerá no dia 8 de janeiro, no auditório da Sede de Lourdes. Nesse momento, o CEO, Bruno Muzzi, explicará a situação financeira do Galo.