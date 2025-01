Rodri rebate Cristiano Ronaldo após crítica à Bola de Ouro

Meia do Manchester City respondeu discurso feito pelo craque português durante o Globe Soccer Awards, na semana passada

Cristiano Ronaldo, um dos maiores vencedores da Bola de Ouro, criticou a vitória de Rodri na premiação, que deixou o brasileiro Vini Jr com a segunda colocação. Rodri, por sua vez, não gostou da postura do português e, em entrevista ao jornal AS, rebateu a declaração de CR7.

“Bom, foi uma surpresa mesmo, porque ele sabe melhor do que ninguém como funciona esse prêmio. E principalmente como é escolhido o vencedor. Neste ano, os jornalistas que votaram consideraram que eu deveria ganhar. Provavelmente foram esses mesmos jornalistas que em algum momento votaram na vitória dele, e imagino que então ele concordaria”, disse Rodri.