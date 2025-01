Real Madrid anuncia lateral medalhista de prata com a Seleção

O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira (02) a contratação da lateral-direita Yasmin Ribeiro, de 28 anos. A jogadora estava no Corinthians e fez parte do elenco que conquistou a medalha de prata com a Seleção Brasileira nas Olimpíadas de Paris.

No Real, Yasmin se junta a outra companheira de seleção, Antônia Silva, que está no clube desde o meio do ano passado. Será a segunda passagem da lateral pelo futebol europeu, já que atuou pelo Benfica entre 2018 e 2020.