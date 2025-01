Patrocinadoras de Corinthians e Flamengo têm licenças suspensas

André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu o licenciamento das empresas de apostas que funcionavam em âmbito nacional por meio de regulamentação da Loteria do Estado do Rio de Janeiro (Loterj). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (02), por meio de liminar. A informação é do ge.

A decisão impacta a operação da Esportes da Sorte e da Pixbet, patrocinadoras máster de Corinthians e Flamengo, respectivamente. A primeira também patrocina Ceará, Bahia e Grêmio. A liminar de Mendonça dá a Loterj e ao governo do Estado do Rio de Janeiro cinco dias para cumprir a decisão. A ação corrobora com a lista atualizada em relação as bets liberadas a operar no país, divulgada pelo Ministério da Fazenda no dia 31 de dezembro.