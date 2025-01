John Kennedy embarca para assinar com Pachuca, do México

O atacante do Fluminense, John Kennedy, já está a caminho do México, onde irá realizar exames médicos para assinar contrato com o Pachuca. A transferência para o clube mexicano, segundo colocado na Copa Intercontinental 2025, será por empréstimo junto ao Tricolor das Laranjeiras. A informação é do “ge”.

O Tricolor receberá cerca de R$ 3 milhões pelo empréstimo com opção de compra, estipulada em 6 milhões de dólares (R$ 40 milhões) por 70% dos direitos do jogador. As negociações entre os clubes já estavam concluídas desde o último dia 10 de dezembro , e o anúncio oficial deve ocorrer em breve.

O atacante chegou a receber propostas de outros clubes da Série A do Brasileirão. Contudo, John Kennedy preferiu não jogar em outro lugar do Brasil no momento.

Revelado em Xerém, John Kennedy foi o herói do título do Fluminense na Libertadores em 2023, pelo gol decisivo na vitória por 2 a 1 contra o Boca Juniors, no Maracanã. Além disso, ele foi decisivo em todas as fases do mata-mata. Atualmente, ele tem vínculo com o Tricolor até o final de 2026.

No entanto, o atacante não conseguiu repetir o sucesso na temporada passada. Em 2024, ele disputou 40 partidas, marcou apenas quatro gols e deu uma assistência. Em maio, acabou sendo afastado do elenco por problemas de indisciplina e acabou como quarta opção no ataque para o técnico Mano Menezes.