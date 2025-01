Felipe Melo dá prazo de uma semana para decidir o futuro

Em análise! Após se despedir do Fluminense, volante tem ofertas do exterior

Fora do Fluminense, o volante/zagueiro Felipe Melo estipulou um período de uma semana para bater o martelo e definir onde prosseguirá sua carreira. A informação é da emissora “ESPN”.

Aos 41 anos, Melo tem três propostas de de outros clubes, incluindo ofertas do exterior, além de um caminho “alternativo”. Esta opção seria pendurar as chuteiras e trabalhar na base do próprio Fluminense.