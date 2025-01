Esposa de Kaká compartilha fotos da intimidade com o ex-jogador

“Organizando aqui a memória do celular, encontrei tantas fotos que não postei e que já postei há muito tempo… Fiquei nostálgica”, explicou a modelo.

Kaká e Carol estão juntos desde 2019, quando assumiram o relacionamento. Os dois são pais de Esther e Sarah. Anteriormente, o ídolo do São Paulo e do Milan viveu um relacionamento de 14 anos com Carol Celico, com quem teve os primogênitos Luca e Isabella.

Confira a publicação: