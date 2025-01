Cruzeiro negocia a contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo

A Raposa, afinal, fez uma proposta por 50% dos direitos econômicos do defensor. O valor gira em torno de R$ 30 e 35 milhões. As conversas seguem em andamento entre as diretorias.

Além de Gabigol, o zagueiro Fabrício Bruno também pode deixar o Flamengo e ir para o Cruzeiro. O clube celeste já enviou uma proposta para o Rubro-Negro e negocia a contratação do atleta para a temporada 2025. A informação inicial é do jornalista Samuel Venâncio e Venê Casagrande.

O técnico Filipe Luís, aliás, não conta com o zagueiro. Ou seja, aceita perder Fabrício de seu elenco. Antes de Filipe ser efetivado como treinador rubro-negro, Fabrício Bruno era titular com Tite, mas agora virou reserva para Léo Ortiz e Léo Pereira. Caso o atleta deixe a Gávea, o Fla irá ao mercado em busca de uma reposição.

Por outro lado, Fernando Diniz, atual comandante do Cruzeiro, entende que o zagueiro do Flamengo chegaria para ser titular no Cruzeiro. O atleta, aliás, tem vínculo com o Flamengo até dezembro de 2028 e pode reencontrar Gabigol, anunciado como a grande contratação da equipe mineira.

Ainda no ano passado, Fabrício Bruno recebeu propostas do West Ham, da Inglaterra, e do Rennes, da França, porém, por motivos diferentes as transferências não ocorreram. Em relação ao clube inglês, o Rubro-Negro topou o acordo e o defensor não aceitou a oferta salarial. Já em relação à equipe francesa o oposto ocorreu. No entanto, agora, pode ficar no Brasil em outra equipe.

Revelado na Toca da Raposa, Fabrício Bruno atuou pela Chapecoense e Red Bull Bragantino, antes de se transferir para o Flamengo em fevereiro de 2022, quando chegou ao rubro-negro. Recentemente, o zagueiro foi para Seleção Brasileira. Na última temporada, o Fabrício atuou em 56 jogos pelo clube carioca. Além disso, ele conquistou uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.