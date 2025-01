Clube da elite uruguaia tem sede assaltada em Montevidéu

Infraestrutura da sede social do Progreso foi bastante danificada

O Progreso, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Uruguaio , teve sua sede assaltada nas primeiras horas desta quinta-feira (1). A informação foi confirmada pelo clube radicado na cidade de Montevidéu através de seus canais oficiais.

De acordo com o posicionamento oficial, apesar da contabilização detalhada ainda estar em curso, já se sabe que os maiores prejuízos ocorreram na infraestrutura e no roubo de materiais administrativos.

“Infelizmente, na madrugada de hoje, roubaram nossa sede. Ainda estamos no processo de identificação dos itens perdidos. Mas, no momento, podemos informar que o dano mais grave foi a destruição de uma seção da sede, o roubo de materiais de trabalho administrativo e algumas ferramentas eletrônicas com dados importantes. Já estamos trabalhando para reparar os danos e recuperar nossos pertences. O clube é de seu povo e temos certeza de que, como sempre, vão colaborar para evitar esse tipo de situação em nossa casa”, detalhou a entidade nas redes sociais.

O Progreso surgiu em 1917, no bairro de La Teja, as margens da Baía de Montevidéu. Em virtude de sua origem ligada aos mineradores, antes do atual amarelo e vermelho, seu primeiro uniforme tinha a cor preta como predominante.

Ao longo da história, a equipe possui nove participações na elite charrúa e chegou a conquistar o título em 1989. No sistema de pontos corridos e turno único, o Progreso se sagrou campeão em período onde Tabaré Vázquez era o presidente da entidade. A saber, anos depois, o filho ilustre de La Teja se tornaria presidente do Uruguai em duas oportunidades distintas. Ele foi a principal figura executiva do país sul-americano entre 2005 a 2010 e de 2015 a 2020.