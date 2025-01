Botafogo e Artur Jorge chegam a acordo por rescisão de contrato

Português recebe proposta de clube do Qatar e vai deixar o Alvinegro, que tem André Jardine como plano A para assumir o cargo / Crédito: Jogada 10

O Botafogo e o técnico Artur Jorge chegaram a acordo para a rescisão de contrato entre as partes. De acordo com apuração da “ESPN”, a quebra do vínculo por parte do português ocasionaria o pagamento de uma multa avaliada em 3 milhões de euros, quase R$ 20 milhões. A multa rescisória de € 3 milhões (R$ 20 milhões) será “trocada” pelos bônus que o treinador teria direito a receber. Pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, Artur teria direito a cerca do valor próximo da multa. Com isso, um valor compensará o outro. O Botafogo não paga o bônus e Artur Jorge não paga a multa.

A tendência é que tenha anúncio em breve como novo comandante do Al Rayyan, do Qatar. O vínculo de Artur Jorge com o Botafogo era válido até o final de 2025.