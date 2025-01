Atlético: Cuca faz pedido, mas esbarra no desejo de Pedro Caixinha

O técnico Cuca já se reuniu algumas vezes com a diretoria do Atlético para definir os reforços. O treinador solicitou ao diretor de futebol, Victor Bagy, quatro contratações de titulares, entre elas, a de Soteldo, jogador do Santos.

Cuca trabalhou com Soteldo no Santos, em 2020, quando chegaram juntos à final da Copa Libertadores. Na ocasião, ficaram com o vice-campeonato, após perderem a decisão para o Palmeiras por 1 a 0, no Maracanã, em janeiro do ano seguinte.