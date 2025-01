Veja como foi o ano novo dos craques do mundo da bola

Confira como alguns dos principais jogadores do planeta deram as boas-vindas a 2025

É ano novo, Joganauta! E, com o primeiro dia do ano, nesta quarta-feira (1º), chega a tradicional matéria mostrando como foi o Reveillón de diversos craques do mundo da bola. Afinal, ninguém é de ferro e todos precisamos de momentos de descontração, certo?

Com isso em mente, confira abaixo fotos de como alguns dos principais nomes do esporte mais popular do mundo passaram o fim de 2024 e, claro, o começo de 2025.