Vasco busca renovação com Rayan

O Vasco deseja renovar o contrato do atacante Rayan, de 18 anos. Com vínculo somente até o fim de 2025, o jogador poderia assinar de graça com qualquer clube a partir de julho do ano que se inicia.

O clube, aliás, já tem tratativas com o estafe do jogador, segundo publicação do “ge” desta quarta-feira (1º). Há, inclusive, otimismo de ambas as partes pela renovação do atacante, tratado como joia em São Januário.