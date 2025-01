Torcedores de Cruzeiro, Flamengo e Santos repercutem anúncio de Gabigol

O anúncio de Gabigol no Cruzeiro foi o pontapé inicial para o primeiro grande assunto do ano de 2025. Nesta quarta-feira (1º), no primeiro dia do ano, torcedores foram às redes sociais comentar a oficialização do novo time do atacante, realizada na madrugada do Reveillón pela Raposa.

Enquanto torcedores do Cruzeiro comemoravam a chegada do jogador, que fez história em sua passagem de cinco anos pelo Flamengo, fãs do Santos e do próprio Rubro-Negro tiveram outras reações.