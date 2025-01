São Paulo na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

São Paulo vai em busca do tetracampeonato da Copa SP. Saiba em quem ficar de olho no elenco tricolor durante o torneio

O São Paulo começa 2025 para provar que é mesmo o Soberano. E nada melhor do que iniciar a temporada com o título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O atacante Ryan Francisco é o grande nome do plantel. Ele disputa a sua segunda Copinha como um dos protagonistas do elenco tricolor. Depois da competição, pode até virar uma opção no time profissional, sob as ordens do técnico argentino Luis Zubeldía.

Em contrapartida, Luciano, Nazari, Rickelme, Maik, Raphinha, Martins, Samuel, Bezerra, Alves, Ferreira, Lucca, Tetê e Gustavo debutam no torneio. Será que Cotia vai contribuir com um bom número de promessas neste ano? A ver as cenas dos próximos capítulos.

Em busca do pentacampeonato, o São Paulo sagrou-se campeão da Copa São Paulo em 1993, 2000, 2010 e 2019. Goleiros: João Pedro, Luciano e Nazari

Laterais: Igor, Rickelme, Maik, Raphinha, Reis e Felipe Zagueiros:

Kauê, Andrade, Osorio, Loss, Igão e Martins Meio-campistas: Negrucci, Hugo, Samuel, Bezerra, Batista, Alves, Ferreira e Luizinho