Rúben Amorim pede contratação imediata de Gyokeres no Manchester United

Treinador português não quer esperar janela do meio do ano para contar com o atacante sueco e já informou os responsáveis dos Red Devils

Rúben Amorim não quer perder tempo no comando do Manchester United. Após uma sequência de quatro derrotas consecutivas na temporada e a 14ª colocação na Premier League, o treinador dos Red Devils já informou os responsáveis do clube que espera a contratação de Viktor Gyökeres, artilheiro do mundo em 2024, ainda nesta janela de transferências.

A dupla já trabalhou e brilhou junta no Sporting, clube que Amorim deixou no mês de novembro para assumir o Manchester United. O grande entrave da negociação é o valor da multa de Gyökeres, 100 milhões de euros, algo fora dos padrões da janela do inverno europeu.