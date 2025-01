Regras para as casas de apostas entram em vigor; saiba

O início de 2025 marca uma nova fase no mercado das apostas esportivas no Brasil, com a entrada em vigor da regulamentação do setor. A partir desta quarta-feira (1º), todas as empresas autorizadas a atuar no país deverão operar exclusivamente por meio de domínios “.bet.br”.

O Ministério da Fazenda esclareceu que durante período de transição, os sites com o domínio “.com.br” ainda poderão funcionar, mas não poderão mais realizar apostas. Assim, essas plataformas estão proibidas de oferecer seus serviços de apostas aos clientes, por enquanto.