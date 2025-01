Palmeiras na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

Nos últimos anos, o Palmeiras conseguiu acabar com a piada sobre a falta de títulos na Copa São Paulo de Juniores. Afinal, venceu a competição em 2022, com um show de Endrick, e repetiu o feito ao conquistar o título em 2023. No ano passado, foi eliminado na segunda fase ao ser surpreendido pelo Aster, mesmo com Estêvão no elenco.

Sob o comando do técnico Lucas Andrade, o Alviverde chega em 2025 em busca do tricampeonato da competição. O time está no Grupo 19, com sede em Barueri, e terá como adversários o Oeste, o Náutico de Roraima e o Santa Cruz do Acre.