Inter de Milão x Atalanta: onde assistir, escalações e arbitragem

Inter de Milão e Atalanta, dois dos melhores times da temporada italiana, se enfrentam nesta terça-feira (2/1), pela semifinal da Supercopa da Itália. O jogo será no Estádio Universidade Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita, às 16h (de Brasília). Trata-se de um jogo único e quem vencer avança à final contra o vencedor de Juventus x Milan, que se enfrentam nesta sexta-feira, também no Rei Saud, a casa do Al Nassr (time de Cristiano Ronaldo). Os times estão muito bem também no Italiano. A Atalanta lidera com 41 pontos. Mas a Inter de Milão, que está em terceiro, tem 40 pontos com um jogo a menos.

Supercopa A Supercopa da Itália é um quadrangular que reúne o campeão italiano (Inter) e o Vice (Milan), o campeão da Copa Itália (Juventus) e o vice (Atalanta). Desde 2022 é disputada na Arábia Saudita.

Onde assistir A Cazé TV transmite Inter de Milão x Atalanta a partir das 16h (de Brasília). Como chega a Inter de Milão Nos dois últimos jogos contra a Atalanta, a Inter venceu ambos por 4 a 0. Mas o treinador Simone Inzaghi afirma que o que ocorreu no passado não se leva para o futuro e que o rival, no momento, está em excelente fase e não é líder do Campeonato Italiano por acaso. Por isso, ele espera um jogo duríssimo nesta quinta-feira. “As equipes estão fazendo grandes progressos e a Atalanta está no mais alto nível há anos. Será muito difícil para nós”, disse Inzaghi, que não contará com Acerbi e Pavard, ambos lesionados e que permanecerão na Itália para se recuperar. Mas , emcompensação, Darmian se recuperou e estará no banco. Inzaghi, mais uma vez, usará o esquema 3-5-2, com total liberdade para a dupla de ataque formada por Lisandro Martínez e Thuram.

Como chega a Atalanta O treinador Gian Piero Gasperini segue sem o ex-Inter, Cuadrado. O colombiano sentiu uma lesão na coxa na rodada passada do Italiano e não se recuperou a tempo. Além dele, os desfalques são Scamacca e o artilheiro Lookman. Mas, em compensação, Lookman (jogador africano do ano de 2024) está voando baixo e é o grande nome do time. Assim, forma a dupla ofensiva com De Ketelaere. No entanto, o treinador fez mistério quanto ao time que estará em campo, mencionando que alguns reservas podem ganhar oportunidade, já que o time terá uma maratona de jogos importantes logo em seguida. “Ainda não decidi se vou começar com Zaniolo, Brescianini, Samardzic ou Scalvini. Enfim, tenho muitas opções”, disse Gasperini.