Gabriel Jesus comanda vitória do Arsenal no 1º jogo de 2025

Brasileiro faz um gol e participa de outro no 3 a 1 de virada dos Gunners sobre o Brentford, fora de casa. Time pula para 2º lugar no Inglês

Neste feriado de 1º de janeiro de 2025, no primeiro jogo do ano nas grandes ligas do mundo, o Arsenal foi até a casa do Brentford, o Gtech Community Stadium, e se deu bem. Afinal, venceu de virada por 3 a 1. O duelo londrino que fechou a 19ª rodada do Campeonato Inglês teve Gabriel Jesus como destaque. O brasileiro, mais uma vez titular, fez o primeiro gol e teve participação direta no segundo, de Merino. Outro brasileiro, Gabriel Martinelli, fez o terceiro gol dos Gunners. Mbeumo abriu o placar para o Brentford.

Com a vitória, o Arsenal vai aos 39 pontos e recupera a vice-liderança da Premier League, superando a sensação Nottingham Forest, que tem 37 pontos. O primeiro colocado é o Liverpool, com 45 pontos e um jogo a menos. Mas, para o Brentford, a derrota manteve o time com 24 pontos, em 12º lugar.