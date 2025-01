Fluminense se despede de Felipe Melo: ‘Nome eternizado na história’

O Fluminense se despediu oficialmente do volante Felipe Melo. O contrato encerrado na terça-feira (31), e, assim, ele não vestirá mais as cores do Tricolor dentro de campo. O atleta recebeu uma proposta para atuar em outra função dentro do clube, mas ainda não sabe qual será seu futuro.

“Chegou ao fim nesta terça-feira (31/12) a passagem de Felipe Melo como jogador do Fluminense. O capitão, no entanto, encerra este ciclo deixando um legado, com seu nome eternizado na história, títulos importantes, idolatria e uma contribuição significativa no resgate de uma cultura vencedora dentro do clube.”

Além disso, o comunicado lembrou os títulos conquistados com a camisa do Tricolor, como a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024, além dos campeonatos Carioca de 2022 e 2023.

Ao todo, o volante disputou 108 jogos pelo Fluminense e marcou três gols.