Fluminense na Copinha 2025. Confira os inscritos e onde assistir aos jogos

Tricolor estreia na sexta (3) e vai em busca do sexto título da principal competição sub-20 do país; veja o elenco e onde ver os duelos

Primeira atração do calendário brasileiro em 2025, a Copinha está chegando! E o Fluminense, pentacampeão e segundo maior vencedor, estreia já na sexta (3) para tentar buscar seu sexto título do principal torneio sub-20 do Brasil. Saiba agora com o Jogada10 todo o elenco Tricolor e também onde acompanhar aos jogos do Fluzão no certame.

A Copinha terá início nesta quinta-feira (2) e contará com 128 clubes divididos em 32 grupos. A final do torneio ocorre no dia 25 de janeiro. A equipe do técnico Rômulo Rodriguez faz parte do Grupo 10, sediado em Lins (SP), e estreia às 19h (de Brasília) de sexta, contra a Inter de Limeira-SP. Os Moleques de Xerém jogam a primeira rodada como mandante, aliás.