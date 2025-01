Flamengo anuncia novo diretor-geral

O novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista , o Bap, anunciou, nesta quarta-feira (1), o novo diretor-geral. O profissional escolhido, afinal, foi Paulo Dutra, que já exerceu a função de diretor administrativo e financeiro do Rubro-Negro entre 2013 e 2017. Contudo, agora ele retorna em uma nova função.

Dutra, aliás, tem experiência no setor empresarial. Ele foi diretor financeiro da SPIC Brasil, empresa voltada para o setor de energia.

Confira a nota oficial do Flamengo

Paulo Dutra, de 58 anos, é um executivo com mais de 25 anos de experiência em cargos de liderança em grandes empresas. Especialista em finanças, auditoria, contabilidade e controladoria, Paulo ocupou recentemente a Diretoria Financeira da SPIC Brasil, uma das maiores empresas globais do setor de energia, além de ter atuado como Vice-Presidente Corporativo da Concremat Engenharia e Tecnologia.

Entre 2013 e 2017, Paulo foi Diretor Administrativo e Financeiro do Flamengo, período em que liderou importantes transformações no clube. Assim, foi responsável pela reestruturação da área financeira, renegociação do endividamento, implementação de sistemas de controle e orçamento, e pela construção do Centro de Treinamento (CT), que se tornou referência no esporte.