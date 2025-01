Fernandinho publica carta de despedida à torcida do Athletico: ‘Levarei isso para sempre’

O vínculo de Fernandinho com o Athletico chegou ao fim. O Furacão e o jogador não renovaram o contrato, que terminou na última terça-feira (31). Com isso, termina a segunda passagem do volante pelo clube o que revelou, após um trágico rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Através de suas redes sociais, Fernandinho publicou uma carta de despedida aos torcedores do Athletico. Nela, o jogador ressalta o carinho e respeito com que foi acolhido quando vestiu a camisa rubro-negra e afirmou que chegou o momento de seguir novos caminhos. Entretanto, destacou que seu vínculo com o Furacão nunca se encerrará.