É oficial: Gabigol é jogador do Cruzeiro

Com um vídeo publicado nas redes sociais nos primeiros minutos de 1º de janeiro de 2025, Gabigol anunciou a sua chegada ao Cruzeiro. Na ação, o atacante aparece com a camisa do clube mineiro e sua pose tradicional. O contrato de Gabi com a Raposa é por quatro anos. O salário, considerando bôus e luvas, chega perto dos R$ 3 milhões mensais, o que faz dele o jogador mais bem pago do Brasil.

A chegada do atacante ao clube mineiro era certa, faltando apenas a divulgação oficial. Durante meses, a renovação de Gabigol com o Flamengo estava emperrada em razão do tempo de contrato. Apesar de a diretoria do clube carioca aceitar dobrar o valor dos vencimentos do jogador, o empecilho foi a duração do contrato. O Flamengo queria um contrato de um ano, enquanto Gabigol desejava quatro anos. Como as negociações não avançaram, o staff do atacante passou a avaliar outras propostas. Santos e Cruzeiro foram as mais relevantes, mas foi o clube mineiro que alcançou os objetivos pretendidos pelo atleta.