Destino incerto: contrato de Renê com Internacional chega ao fim

Lateral recebeu sondagens de outros clubes da Série A e renovação não é certa com o Colorado, após 123 partidas no clube gaúcho

O destino do lateral Renê está indefinido. Afinal, o contrato do jogador com o Internacional terminou na terça-feira (31/12) e uma possível renovação não está garantida. Ele, inclusive, já recebeu sondagens de outros clubes da Série A.

No Campeonato Brasileiro, Renê se destacou ao entrar na vaga de Bernabei e ter uma boa atuação na vitória sobre o Vasco por 2 a 1, na 34ª rodada, em 21/11, dentro do estádio de São Januário. Assim, após a partida, houve uma especulação de que ele seguiria no Colorado para a temporada seguinte. A melhora no aproveitamento abafaria as queixas dos torcedores por erros cometidos pelo atleta.