Cruzeiro e Lucas Silva discutem novo vínculo

Cruzeiro e volante discutem tempo de contrato. Atleta quer mais tempo e Raposa cumprir a cláusula do vínculo anterior

A diretoria do Cruzeiro e o volante Lucas Silva negociam um novo contrato para o atleta. O desfecho deve ser positivo, mas as partes ainda têm alguns impasses em relação ao novo vínculo.

Lucas Silva já garantiu, devido às metas contratuais, pelo menos mais uma temporada com a camisa do Cruzeiro. Contudo, o atleta negocia com a Raposa um tempo maior de contrato.